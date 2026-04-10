Operar Seb - SK CFD

Sobre SEB SA

SEB SA es un fabricante de equipos domésticos con sede en Francia. La empresa está presente en tres sectores complementarios: Batería de cocina, Electrodomésticos de cocina y Cuidado del hogar y personal. El sector de utensilios de cocina incluye sartenes, fuentes de horno, ollas a presión y utensilios de cocina, entre otros. El sector de los Electrodomésticos de Cocina se divide en dos grupos más pequeños: Cocina Eléctrica, que incluye freidoras, hornos de mesa, arroceras, placas de inducción, barbacoas, electrodomésticos para comidas informales y Preparación, que consta de procesadores de alimentos, batidoras, batidoras, licuadoras, exprimidores, cafeteras. El Cuidado Personal y del Hogar se divide en Cuidado de la Ropa (incluye planchas de vapor y generadores de vapor), Cuidado del Hogar (ventiladores, calefactores portátiles y aparatos de aire acondicionado, entre otros) y Cuidado Personal (aparatos para el cuidado del cabello, depiladoras, básculas de baño). SEB SA cuenta con seis marcas multirregionales: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina y Krups. Opera a través de SWIZZZ PROZZZ.

El precio actual de la acción Seb en tiempo real es 47.55 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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