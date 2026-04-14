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Sobre Royal Bank of Canada
ROYAL BANK OF CANADA, es una empresa de servicios financieros diversificados. La empresa ofrece banca personal y comercial, servicios de administración patrimonial, seguros, servicios para el inversionista y productos y servicios de mercados de capitales a nivel mundial. La compañía atiende a clientes personales, corporativos, del sector público e institucionales en Canadá, Estados Unidos y en aproximadamente 40 países más. Los segmentos corporativos de la compañía incluyen banca personal y comercial, gestión de patrimonios, seguros, servicios a inversionistas y de tesorería, mercado de capitales. La empresa, a través de sus segmentos, atiende varias líneas de negocios, que incluyen servicios financieros personales, servicios financieros empresariales, tarjetas y soluciones de pago (banca canadiense), banca del Caribe y los Estados Unidos, administración patrimonial en Canadá, administración patrimonial internacional y en Estados Unidos, gestión global de activos, seguros canadienses, seguros internacionales, banca corporativa y de inversión, mercados globales y otros.
- IndustriaBanks
- DirecciónRoyal Bank Plaza, 200 Bay Street, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Empleados85211
- CEODavid McKay