Operar Rockwell Automat - ROK CFD

Sobre Rockwell Automation

ROCKWELL AUTOMATION, INC. (Rockwell Automation) es un proveedor de soluciones de energía, control e información de automatización industrial para fabricantes. La Compañía opera a través de dos segmentos: Arquitectura y software y Control de productos y soluciones. El segmento Arquitectura y software contiene varios componentes de hardware, software y comunicación de la arquitectura de control e información integrada de la empresa, capaces de controlar los procesos industriales del cliente y conectarse con su empresa de fabricación. Arquitectura y software tiene una cartera de productos, que incluye plataformas de control que realizan múltiples disciplinas de control y monitoreo de aplicaciones, incluyendo procesos discretos, por lotes y continuos, control de unidades, control de movimiento y control de seguridad de la máquina. La cartera de productos de Control de productos y soluciones incluye arrancadores de motores electromecánicos y electrónicos de baja y media tensión, dispositivos de señalización, dispositivos de terminación y protección, relés y temporizadores.

El precio actual de la acción Rockwell Automat en tiempo real es 396.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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