Operar Rithm Capital Corp - RITM CFD

Sobre New Residential Investment Corp

New Residential Investment Corp. es un proveedor de capital y servicios al sector de los servicios hipotecarios y financieros. Su cartera se compone de derechos de administración de hipotecas, empresas de originación y administración de hipotecas (incluyendo negocios auxiliares de servicios hipotecarios), valores respaldados por hipotecas residenciales, propiedades y préstamos, préstamos al consumo y otras inversiones oportunistas. Los segmentos de la empresa incluyen la originación, la prestación de servicios, las inversiones relacionadas con MSR, los valores residenciales, las propiedades y los préstamos, los préstamos al consumo y los préstamos hipotecarios. La cartera de inversiones de la Compañía incluye inversiones relacionadas con la prestación de servicios, que incluye entidades operativas, negocios relacionados con la prestación de servicios, derechos de servicio hipotecario (MSR) y cuentas por cobrar de financiación MSR, exceso de MSR; valores residenciales, propiedades y préstamos, que incluye valores inmobiliarios (RMBS), derechos de compra, propiedades de alquiler unifamiliares, préstamos hipotecarios residenciales; préstamos al consumo y préstamos hipotecarios por cobrar.

El precio actual de la acción Rithm Capital Corp en tiempo real es 10.03 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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