Operar Richemont SA - CFRz CFD

Sobre Compagnie Financiere Richemont SA

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA (Richemont) es una empresa de joyería con sede en Suiza. Los segmentos de la Compañía incluyen Maisons de joyería y Relojeros especialistas. El segmento Jewellery Maisons incluye negocios que se dedican al diseño, fabricación y distribución de productos de joyería. Los negocios incluyen Cartier, Van Cleef & Arpels y Giampiero Bodino. Su segmento de Relojeros especializados incluye negocios cuya actividad principal incluye el diseño, fabricación y distribución de relojes de precisión. Los negocios en el segmento de Relojeros incluyen Piaget, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier y Roger Dubuis. Los otros segmentos operativos de la Compañía incluyen Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Purdey, Shanghai Tang, Peter Millar, empresas de propiedades de inversión y otras entidades de fabricación.

El precio actual de la acción Richemont SA en tiempo real es 153.25 CHF. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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