Operar Regal Rexnord Corp - RRX CFD

Sobre Regal Rexnord Corp

Regal Rexnord Corporation, anteriormente Regal Beloit Corporation, se dedica a la ingeniería y la fabricación de soluciones de tren de potencia industrial, componentes de transmisión de potencia, motores eléctricos y controles electrónicos, productos de movimiento de aire y otros. Sus cuatro segmentos operativos son: Sistemas Comerciales, Sistemas Industriales, Soluciones Climáticas y Soluciones de Control de Movimiento. Su segmento de Sistemas Comerciales diseña y produce principalmente motores de CA y CC de potencia fraccionaria a aproximadamente 5 caballos, controles electrónicos de velocidad variable, ventiladores y sopladores para aplicaciones comerciales. Su segmento de Sistemas Industriales produce motores integrales y de CA de 1 a 12.000 caballos de potencia para aplicaciones industriales, junto con piezas de recambio y kits para apoyar dichos productos. Su segmento de soluciones climáticas produce motores de potencia fraccionaria, controles electrónicos de velocidad variable y sopladores. Su segmento de soluciones de control de movimiento diseña rodamientos industriales montados y no montados para diversos mercados finales.

El precio actual de la acción Regal Rexnord Corp en tiempo real es 195.28 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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