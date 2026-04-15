Operar Range Resources - RRC CFD

Sobre Range Resources Corp.

RANGE RESOURCES CORPORATION es una compañía independiente de gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y petrolera. La Compañía se dedica a la exploración y producción de gas natural, LGN y petróleo en los Estados Unidos. Se dedica a la exploración, desarrollo y adquisición de propiedades de gas natural y petróleo crudo, ubicadas principalmente en las regiones de Norte da Louisiana y Apalaches en los Estados Unidos. Sus principales áreas de operación son la formación Marcellus de Pensilvania y la formación Lower Cotton Valley de Norte da Louisiana. Sus propiedades consisten de intereses en arrendamientos desarrollados y no desarrollados de petróleo y gas natural. Sus propiedades en la región Apalaches están ubicadas en la cuenca de los Apalaches en el noreste de los Estados Unidos, predominantemente en Pennsylvania. Las demás operaciones de la Compañía incluyen perforación, producción y operaciones de campo en Mango de Texas, así como en la cuenca de Anadarko del oeste de Oklahoma y Nemaha Uplift del norte de Oklahoma y Kansas.

El precio actual de la acción Range Resources en tiempo real es 41.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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