Operar Ralph Lauren Corp - RL CFD

Sobre Ralph Lauren Corp

Ralph Lauren Corporation se dedica al diseño, marketing y distribución de productos de moda, incluyendo vestimenta, accesorios, artículos para el hogar y otro categoría de productos. La Compaña opera a través de tres segmentos: Venta al por Mayor, Venta al por Menor y Licencias. La Venta al por Mayor consiste en la venta realizadas a través de almacenes y tiendas especializadas alrededor del mundo. La Venta al por Menor consiste en ventas realizadas directamente a sus consumidores a través de su canal de venta, el cual incluye tiendas minoristas de la Compañía, concesiones a tiendas dentro de tiendas y operaciones de comercio electrónico alrededor del mundo. El negocio de las Licencias consiste en acuerdos de regalías, según los cuales la Compañía otorga licencias a terceros durante específicos periodos con el derecho a operar en tiendas y/o usar varias marcas comerciales en conexión con la producción y la venta de productos designados como ciertas prendas, gafas, perfumes y artículos para el hogar.

El precio actual de la acción Ralph Lauren Corp en tiempo real es 372.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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