Operar Raffles Medical - BSLsg CFD

Sobre Raffles Medical Group Ltd.

Raffles Medical Group Ltd es un proveedor de servicios sanitarios integrados. La empresa se centra en la prestación de una serie de servicios que van desde la atención primaria y terciaria hasta los seguros médicos para personas de toda Asia. La empresa gestiona unas 100 clínicas multidisciplinares en 14 ciudades de Singapur, China, Japón, Vietnam y Camboya. La organización sanitaria integrada de la empresa consta de un hospital terciario, una red de clínicas de medicina familiar y dental, servicios de seguros, clínicas de medicina japonesa y china tradicional, y una división de atención sanitaria al consumidor. Su división de salud desarrolla y distribuye una gama de nutracéuticos, suplementos, vitaminas y equipos de diagnóstico médico para el cuidado de la salud personal en Singapur y en los mercados regionales. Las filiales de la empresa son Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health Insurance, Raffles Healthcare Institute y Raffles Health.

El precio actual de la acción Raffles Medical en tiempo real es 1.0089 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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