Operar Qinetiq Group PLC - QQ. CFD

Sobre QinetiQ Group plc

QinetiQ Group plc es una empresa de ciencia e ingeniería. La empresa opera en los mercados de defensa y seguridad. La empresa es una empresa basada en la información, el conocimiento y la tecnología. La empresa desarrolla tecnología de vanguardia y la convierte en una capacidad. La Compañía opera a través de dos divisiones: EMEA Services y Global Products. EMEA Services proporciona servicios de garantía técnica, prueba y evaluación y formación, respaldados por contratos a largo plazo. Ofrece investigación y asesoramiento en áreas especializadas como Mando, Control, Comunicaciones, Ordenadores, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR), armas y energía y ciberseguridad. EMEA Services comprende las unidades de negocio, como Marítima y Terrestre, Aérea y Espacial, Cibernética e Información y el negocio Internacional. Global Products ofrece soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes. Global Products combina todas las demás unidades de negocio, incluyendo el negocio estadounidense de QinetiQ, Space Products y los productos de EMEA.

El precio actual de la acción Qinetiq Group PLC en tiempo real es 4.768 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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