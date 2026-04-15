Operar PVH - PVH CFD

Sobre PVH Corp

PVH Corp. es una compañía de ropa. La Compañía opera a través de tres segmentos: Calvin Klein, que consiste en los segmentos de Calvin Klein North America y Calvin Klein International; Tommy Hilfiger, que consiste en los segmentos de Tommy Hilfiger North America y Tommy Hilfiger International y Heritage Brands, que consiste en los segmentos Heritage Brands Wholesale y Heritage Brands Retail. El porfolio de marcas de la Compañía consiste de varias marcas, incluidas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga y Eagle, que son de su propiedad y Speedo, Geoffrey Beene, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Sean John, MICHAEL Michael Kors, Michael Kors Collection y Chaps, que tienen licencia, así como varias otras marcas con licencia y marcas privadas. La Compañía diseña y comercializa camisas de vestir, corbatas, ropa deportiva, jeans, prendas intimas, productos y bolso de baño, calzado y otros productos relacionados.

El precio actual de la acción PVH en tiempo real es 85.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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