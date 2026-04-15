Operar PureCycle Technologies, Inc. - PCTus CFD

Sobre Purecycle Technologies Inc

PureCycle Technologies, Inc. (PureCycle), anteriormente Roth CH Acquisition I Co., se dedica a comercializar la tecnología de reciclaje de purificación basada en disolventes, desarrollada por The Procter & Gamble Company (P&G), para convertir los residuos de polipropileno en resina. El proceso tecnológico PureCycle de la empresa elimina el color, el olor y otros contaminantes de la materia prima reciclada, dando como resultado un polipropileno (PP) similar al virgen para cualquier mercado de PP.

El precio actual de la acción PureCycle Technologies, Inc. en tiempo real es 6.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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