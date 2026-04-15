Operar ProShares UltraShort 20+ Year Treasury - TBT CFD

Sobre ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

La inversión busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a dos veces la inversa (-2x) de la rentabilidad diaria del ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice incluye valores del Tesoro de EE.UU. emitidos públicamente que tienen un vencimiento restante mayor o igual a veinte años y tienen 300 millones de dólares o más de valor nominal en circulación, excluyendo las cantidades en poder de la Reserva Federal.

El precio actual de la acción ProShares UltraShort 20+ Year Treasury en tiempo real es 34.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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