Operar Progressive - PGR CFD

Sobre Progressive Corp

The Progressive Corporation es una compañía matriz de seguros. Las filiales y afiliadas de seguros de la Compañía proporcionan seguros personales y comerciales de automóviles y propiedades, otros seguros especiales de propiedad y accidentes y servicios relacionados. La Compañía opera a través de los segmentos de Líneas Personales, Líneas Comerciales y propiedades. El segmento de Líneas Personales de la Compañía crea seguros para automóviles personales y recreativos y otros vehículos. El negocio de Líneas Comerciales suscribe responsabilidad primaria, daños físicos y otros seguros para automóviles y camiones que son propiedad y/o son operados predominantemente por pequeñas empresas como parte del mercado de autos comerciales. ASI es una compañía de seguros de viviendas en los Estados Unidos, que se especializa en seguros de propiedad personal y comercial, seguro de responsabilidad civil adicional y seguros primarios y de inundación en exceso. El negocio de servicios de la Compañía incluye procedimientos / planes de seguro de automóviles comerciales y negocios basados en la Comisión.

El precio actual de la acción Progressive en tiempo real es 202.3 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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