Operar Pilgrims Pride - PPC CFD

Sobre Pilgrim's Pride Corporation

Pilgrim's Pride Corporation se dedica a la producción, procesamiento, comercialización y distribución de productos de pollo y cerdo frescos, congelados y de valor añadido a minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentación. Sus segmentos geográficos incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Europa y México. Los productos y mercados de la empresa son los siguientes Los productos frescos consisten en pollo entero o troceado refrigerado (no congelado), pollos enteros congelados, filetes de pechuga, cortes primarios de cerdo, carne de cerdo de valor añadido y costillas de cerdo; los productos preparados incluyen filetes de pechuga, solomillos y tiras en porciones controladas, productos delicatessen, ensaladas, nuggets y hamburguesas formadas y partes de pollo con hueso; Los productos exportados consisten principalmente en pollos enteros y piezas de pollo que se venden refrigerados para los distribuidores en Estados Unidos o congelados para su distribución a los mercados de exportación, y la visión general del mercado consiste en cadenas de restaurantes, procesadores de alimentos, distribuidores de línea amplia y algunas otras instituciones."

El precio actual de la acción Pilgrims Pride en tiempo real es 34.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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