Operar Pepsico - PEP CFD

Sobre PepsiCo, Inc.

Pepsico, Inc. es una empresa de alimentos y bebidas. La empresa, a través de sus operaciones, embotelladoras, fabricantes por contrato y otros terceros, se dedica a elaborar, comercializar, distribuir y vender una gama de bebidas, alimentos y snacks, que abastecen a más de 200 países y territorios. La compañía opera a través de seis segmentos, a saber, Frito-Lay North America (FLNA); Quaker Foods North America (QFNA); North America Beverages (NAB); América Latina, que incluye sus empresas de bebidas, comidas y snacks en América Latina; Europa y África Subsahariana (ESSA), que incluye sus empresas de bebidas, comidas y snacks en Europa y África Subsahariana y Asia, Oriente Medio y África del Norte (AMENA), que incluye sus empresas de bebidas, comidas y snacks en Asia, Oriente Medio y África del Norte. Las marcas de la compañía incluyen Agusha, Amp Energy, Aquafina, Aquafina, Flavorsplash, Aunt Jemima, Cap'n Crunch, Cheetos, Chester, Chipsy, Chudo, Cracker Jack, Pepsi Diet, Diet Sierra Mist y Domik v Derevne.

El precio actual de la acción Pepsico en tiempo real es 153.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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