Operar Pembina Pipeline Corporation - PPLca CFD

Sobre Pembina Pipeline Corp

Pembina Pipeline Corporation (Pembina) es una empresa con sede en Canadá, que ofrece servicios de transporte y midstream al servicio de la industria energética de Norteamérica. Los segmentos de la empresa están organizados en tres divisiones: Oleoductos, Instalaciones y Comercialización y Nuevas Empresas. La División de Oleoductos proporciona a los clientes servicios de transporte por oleoducto, terminación, almacenamiento y ferrocarril en los principales centros de mercado de Canadá y Estados Unidos para el petróleo crudo, el condensado, los líquidos de gas natural y el gas natural. La División de Instalaciones incluye la infraestructura que proporciona a los clientes de Pembina servicios de gas natural, condensado y líquidos de gas natural (LGN). La División de Comercialización y Nuevas Empresas se centra en maximizar el valor de los líquidos de hidrocarburos y el gas natural que se originan en las cuencas en las que opera la empresa. La empresa es propietaria de un sistema integrado de oleoductos y gasoductos que transportan diversos líquidos de hidrocarburos y productos de gas natural producidos principalmente en el oeste de Canadá.

El precio actual de la acción Pembina Pipeline Corporation en tiempo real es 59.76 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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