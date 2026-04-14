Operar Owens Corniing - OC CFD

Sobre Owens Corning

Owens Corning es un proveedor de materiales de construcción e industriales. La empresa fabrica una gama de materiales aislantes, para tejados y compuestos de fibra de vidrio. Opera a través de tres segmentos: Composites, Insulation y Roofing. Su segmento de Composites se dedica a la fabricación y venta de refuerzos de vidrio en forma de fibra. Sus materiales de refuerzo de vidrio también se utilizan en el segmento de compuestos para fabricar y vender productos de fibra de vidrio en forma de tejidos, no tejidos y otros productos especializados. Su segmento de Aislamiento se dedica a la fabricación y venta de bateas térmicas y acústicas, aislamiento de relleno suelto, revestimiento de espuma y accesorios. Su segmento de tejados se dedica a la fabricación y venta de tejas para tejados residenciales, materiales de asfalto oxidado, componentes para tejados utilizados en la construcción residencial y comercial y aplicaciones especializadas, así como materiales de embalaje sintéticos.

El precio actual de la acción Owens Corniing en tiempo real es 119.5 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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