Operar Niu Technologies - NIU CFD

Sobre Niu Technologies - ADR

Niu Technologies es un proveedor de soluciones de movilidad urbana inteligente. La empresa se dedica al diseño, la fabricación y la venta de e-scooters inteligentes. Los productos de la empresa constan de tres series, N, M y U, con múltiples modelos o especificaciones para cada serie. Su aplicación NIU se sincroniza con los e-scooters inteligentes y se comunica con su sistema en la nube. La empresa permite a los usuarios recibir información en tiempo real sobre sus smart e-scooters a través de su aplicación.

El precio actual de la acción Niu Technologies en tiempo real es 2.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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