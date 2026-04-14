Tipo
|CFD
|Spread
|0.09
Ajuste de financiamiento nocturno de posición larga
Ajuste de financiamiento nocturno de posición larga
Tamaño de la operación con apalancamiento ~$20,000.00
Dinero del apalancamiento ~ $$19,000.00
|-0.02151%
Ajuste de financiamiento nocturno de posición corta
Ajuste de financiamiento nocturno de posición corta
Tamaño de la operación con apalancamiento ~$20,000.00
Dinero del apalancamiento ~ $$19,000.00
|-0.00071%
|Hora de ajuste del financiamiento nocturno
|21:00 (UTC)
|Divisa
|USD
|Cantidad mínima operada
|1
|Margen
|5.00%
|Bolsa
|United States of America
|Comisión sobre el trading1
|0%
Prima por stop-loss garantizado
Se cobra una tarifa por stop-loss garantizado (GSL, por sus siglas en inglés) solo si se activa el GSL. Consulta la sección de Cargos y tarifas de nuestro sitio web para más detalles.
|1%
1Nuestro cargo por ejecutar tu operación es el spread, que representa la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Para conocer más, chequea la sección Cargos y tarifas de nuestro sitio web
|Cierre anterior
|10.55
|Apertura
|10.73
|Variación en 1 añon
|1.13%
|Rango del día
|10.59 - 10.94
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD