Operar Nikon Corporation - 7731 CFD

Sobre Nikon Corp

NIKON CORPORATION tiene como actividad principal la manufactura y venda del equipo de imagen y video. La Empresa actua en tres segmentos de negocio. El segmento de Equipo de Precisión ofrece productos y servicios de aparatos de exposición semiconductor y de aparatos de exposición de pantalla plana. El segmento de Video provee productos y servicios relacionados con video y su área periférica, como cámaras digitales con objetivos intercámbiales, cámaras digitales compactas y objetivos intercámbiales. El segmento Médico se dedica a la venta de productos en las áreas de la biociencia y el diagnóstico oftalmológico, tales como microscopios biológicos, dispositivos de observación de cultivos celulares y oftalmoscopios láser de escaneo de ángulo ultraancho. Los equipos industriales y otros negocios se dedican a la venta de productos relacionados con el negocio de equipos industriales, productos relacionados con el vidrio, tales como sustratos de fotomáscara de pantalla plana, y productos relacionados con el negocio de productos personalizados que manejan equipos personalizados. La Empresa también presta servicios relacionados.

El precio actual de la acción Nikon Corporation en tiempo real es 1947.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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