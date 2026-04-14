Operar Newell Brands - NWL CFD

Sobre Newell Brands Inc

Newell Brands Inc. es una empresa de bienes de consumo. La Compañía tiene un portafolio de marcas, incluyendo Paper Mate, Sharpie, Dymo, EXPO, Parker, Elmer's, Coleman, Marmot, Oster, Sunbeam, FoodSaver, Mr. Coffee, Graco, Baby Jogger, NUK, Calphalon, Rubbermaid, Contigo, First Alerta y Vela Yankee. La Compañía opera en tres segmentos: Alimentos y electrodomésticos (que comprende divisiones de electrodomésticos y utensilios de cocina y alimentos), Vida en el hogar y al aire libre (con divisiones de fragancia para el hogar, recreación al aire libre y recreación y hogar y seguridad conectadas) y Aprendizaje y desarrollo (que comprende la escritura y las divisiones Baby & Parenting).

El precio actual de la acción Newell Brands en tiempo real es 3.98 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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