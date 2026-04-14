Operar Mizuho Financial Group, Inc. - 8411 CFD

Sobre Mizuho Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group, Inc. es una sociedad de cartera bancaria con sede en Japón que se dedica a los negocios de sociedades de cartera bancaria, bancos, sociedades especializadas en valores y otras empresas. La Compañía opera a través de cinco segmentos de negocio. El segmento de Minorista y Empresas Corporativas opera para clientes particulares, pequeñas y medianas empresas, y clientes de tamaño mediano. El segmento de Empresas Grandes, Financieras y de Sector Público opera para clientes de grandes corporaciones, corporaciones financieras y corporaciones públicas en Japón. El segmento de Empresas Corporativas Globales opera para clientes de compañías japonesas afiliadas en el extranjero y compañías no japonesas. El segmento de Empresas de Mercados Globales se dedica al negocio de inversión en tasas de interés, acciones, entre otros. El segmento de Empresas de Gestión de Activos se dedica al desarrollo y suministro de productos que satisfacen las necesidades de gestión de activos de los clientes, desde particulares hasta inversores institucionales.

El precio actual de la acción Mizuho Financial Group, Inc. en tiempo real es 6781.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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