Operar Michelin - MLfr CFD

Sobre Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN S.C.A. es una empresa con sede en Francia, que se dedica principalmente a la fabricación y distribución de neumáticos para una amplia variedad de vehículos. Además, publica mapas y guías y ofrece servicios y productos digitales. La actividad principal de la Empresa es la producción de neumáticos para autos de pasajeros, vehículos de dos ruedas, camiones, maquinaria agrícola y aeronaves, entre otros, que se venden a través de divisiones de distribución, como Euromaster en Europa y TCI en los Estados Unidos. Michelin SCA también ofrece servicios de asistencia en ruta, a través de sus mapas y guías impresas y digitales. Además, la Empresa genera una serie de productos de estilo de vida, como accesorios para automóviles y motos, equipamiento para el trabajo, el deporte y el ocio y coleccionables.

El precio actual de la acción Michelin en tiempo real es 30.5 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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