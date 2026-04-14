Operar Pediatrix Medical Group, Inc. - MD CFD

Sobre MEDNAX Inc

MEDNAX, Inc. es un proveedor de servicios médicos, incluyendo atención a recién nacidos, anestesia, materno fetal, teleradiología, cardiología pediátrica y otros subespecialidades pediátricas. A partir de 26 de noviembre de 2018, la red nacional de la Empresa consistió de más de 4.225 médicos en todos los 50 estados y en Puerto Rico, principalmente dentro de unidades de cuidados intensivos neonatales, para bebes prematuros o con complicaciones médicas. A partir de 31 de diciembre de 2016 la Empresa tuvo más de 1.390 médicos afiliados proveyendo atención a pacientes en relación con procedimientos quirúrgicos u otros, además de tratamiento del dolor. A partir de 31 de diciembre de 2016, la Empresa tuvo 270 médicos afiliados proveyendo atención médica materna fetal y obstétrica a mujeres embarazadas que experimentan embarazos complicados principalmente en áreas donde sus afiliados médicos neonatales practican.

El precio actual de la acción Pediatrix Medical Group, Inc. en tiempo real es 22.43 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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