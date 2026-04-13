Operar Man Group PLC - EMG CFD

Sobre Man Group PLC

Man Group PLC es una empresa de gestión de inversiones con sede en el Reino Unido. La empresa se centra en ofrecer a sus clientes soluciones de rendimiento y de cartera. Invierte en una serie de estrategias y clases de activos, con una combinación de estrategias exclusivas y alternativas gestionadas de forma discrecional y cuantitativa, en mercados líquidos y privados. La plataforma de la empresa consiste en una tecnología avanzada que ofrece apoyo en la generación de alfa, la gestión de carteras, la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos. Opera en los mercados de renta variable, multiactivos, inmobiliarios, de materias primas, de divisas, de crédito y de volatilidad. Desarrolla soluciones personalizadas y ofrece servicios de fondos de cobertura. La empresa opera sus negocios de gestión de inversiones a través de sus gestores de inversiones, a saber, Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM y Man GPM.

El precio actual de la acción Man Group PLC en tiempo real es 2.5334 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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