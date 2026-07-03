Operar Lundin Mining Corporation - LUNca

Sobre Lundin Mining Corporation

Lundin Mining Corporation es una empresa minera de metales básicos diversificada con sede en Canadá. La empresa se dedica a la extracción, exploración y desarrollo de propiedades mineras, principalmente en Chile, Brasil, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, produciendo principalmente cobre, zinc, oro y níquel. Sus segmentos incluyen Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo y Zinkgruvan. Sus segmentos geográficos incluyen Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica. Sus activos operativos incluyen la mina Eagle situada en Estados Unidos, la mina Neves-Corvo situada en Portugal y la mina Zinkgruvan situada en Suecia. La mina de cobre Candelaria de la Compañía está situada en la Región de Atacama, III Región de Chile, a una altura de aproximadamente 650 metros sobre el nivel del mar y a 20 kilómetros(km) al sur de la ciudad de Copiapó. Su proyecto Chapada se encuentra en aproximadamente 320 km al norte de la capital del estado de Goiania y 270 km al noroeste de la capital nacional de Brasilia.

El precio actual de la acción Lundin Mining Corporation en tiempo real es 34.83 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Blackstone Group Units, TransCode Therapeutics, Inc., Grainger PLC, A-Mark Precious Metals, Inc., Senseonics Holdings, Inc. y Kia Motors Corporation. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.