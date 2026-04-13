Operar Lumen Technologies, Inc - LUMN CFD

Sobre Lumen Technologies Inc

CENTURYLINK, INC. es una compañía de comunicaciones integrada. La Compañía se dedica a proporcionar una variedad de servicios de comunicaciones a sus clientes residenciales y comerciales. Sus segmentos incluyen Empresa, que ofrece productos y servicios estratégicos, legados y de integración de datos para clientes pequeños, medianos y empresariales, mayoristas y gubernamentales, incluidos otros proveedores de comunicaciones, y Consumidor, que ofrece productos y servicios estratégicos y heredados para clientes residenciales. Sus servicios de comunicaciones incluyen voz local y de larga distancia, banda ancha, conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), línea privada (incluido el acceso especial), Ethernet, colocación, alojamiento (incluido alojamiento en la nube y hosting administrado), integración de datos, video, red , acceso público, Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), tecnología de la información y otros servicios auxiliares.

El precio actual de la acción Lumen Technologies, Inc en tiempo real es 7.84 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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