Operar Lithia Motors Inc - LAD

Sobre Lithia Motors Inc

Lithia Motors, Inc. es un proveedor de soluciones de transporte personal en Estados Unidos. Opera en tres segmentos: Nacional, Importación y Lujo. El segmento nacional se compone de franquicias de automóviles al por menor que venden vehículos nuevos fabricados por Chrysler, General Motors y Ford. El segmento de importación se compone de franquicias de automóviles al por menor que venden vehículos nuevos fabricados principalmente por Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia y Mazda. El segmento de lujo se compone de franquicias de automóviles al por menor que venden vehículos nuevos fabricados por BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren y Pagani. Ofrece una gama de productos y servicios, como el ciclo de vida de la propiedad del vehículo, incluyendo vehículos nuevos y usados, productos de financiación y seguros, y reparación y mantenimiento de automóviles. Ofrece 40 marcas de vehículos nuevos y todas las marcas de vehículos usados en 278 tiendas en Norteamérica.

El precio actual de la acción Lithia Motors Inc en tiempo real es 291.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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