Operar Leggett & Platt - LEGus

Sobre Leggett & Platt, Inc.

Leggett & Platt, Incorporated es un fabricante que concibe, diseña y produce una serie de componentes y productos de ingeniería que se encuentran en muchos hogares y automóviles. El segmento de productos de cama de la empresa suministra una variedad de componentes y maquinaria utilizados por los fabricantes de ropa de cama en la producción y el montaje de sus productos acabados, así como produce colchones acabados de marca privada para marcas de ropa de cama y somieres ajustables. Su segmento de Productos Especializados suministra sistemas de soporte lumbar, sistemas de suspensión de asientos, motores y actuadores, y cables de control utilizados por los fabricantes de automóviles. Este segmento también produce y distribuye tubos y conjuntos de tubos para la industria aeroespacial y cilindros hidráulicos de ingeniería utilizados en las industrias de manipulación de materiales y de la construcción. Su segmento de muebles, suelos y productos textiles suministra una gama de componentes para fabricantes de muebles residenciales y de trabajo, así como líneas selectas de muebles acabados de marca propia.

El precio actual de la acción Leggett & Platt en tiempo real es 11.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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