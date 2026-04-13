Operar FDJ United - FDJUpUp CFD

Sobre La Francaise Des Jeux Societe Anonyme

La Francaise des Jeux es una empresa semipública con sede en Francia que explota loterías y juegos en línea. La empresa opera bajo la marca comercial FDJ y ofrece juegos de rasca y gana, apuestas deportivas y juegos de sorteo a través de una red de 35.800 puntos de venta (a 31 de diciembre de 2010), incluyendo puntos de venta LOTO, estancos y quioscos. Los juegos de rasca y gana de la empresa incluyen juegos de 1, 2 y 3 euros; las apuestas deportivas incluyen las marcas ParionsSport y ParionsWeb; y los juegos de sorteo incluyen LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno y otros. La empresa también está activa en el mercado del póquer en línea con el sitio web Barrierepoker.fr, que es propiedad conjunta del Grupo Lucien Barriere. La empresa posee varias filiales, como Pacifique des Jeux y FDJ Developpement para la distribución en el territorio francés de ultramar; Societe de Gestion de l'Echappee, que gestiona el equipo ciclista profesional patrocinado por la empresa; Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys y LVS."

El precio actual de la acción FDJ United en tiempo real es 25.36 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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