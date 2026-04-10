Operar Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - AD CFD

Sobre Koninklijke Ahold Delhaize NV

Royal Ahold, anteriormente Koninklijke Ahold N.V., se dedica a la operación de tiendas minoristas en Europa y los Estados Unidos. Los segmentos de la Empresa son Ahold USA, Delhaize América, los Países Bajos, Bélgica y Europa central y del sudeste. Además, Otros minoristas, consta de empresas conjuntas no consolidadas de Ahold Delhaize: JMR - Gestao de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (JMR) y P.T. Lion Super Indo, LLC (Super Indo), así como Ahold Delhaize's Global Support Office. JMR opera tiendas minoristas de alimentos en Portugal bajo la marca Pingo Doce. El segmento de Ahold USA de la Empresa incluye Stop & Shop New England, Stop & Shop New YorkMetro, Giant Landover, Giant Carlisle y Peapod. El segmento de Delhaize América de la Empresa incluye marcas, tales como Food Lion y Hannaford. Las áreas de mercado de marca Food Lion incluyen Delaware, Georgia, Maryland, Pensilvania, Tennessee, Virginia Occidental, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

El precio actual de la acción Koninklijke Ahold Delhaize N.V. en tiempo real es 40.905 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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