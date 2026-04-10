Operar Klepierre Reit - LI CFD

Sobre Klepierre SA

Klepierre SA es una empresa con sede en Francia dedicada al sector financiero. La empresa es un operador de centros comerciales paneuropeos que combina las competencias de desarrollo, alquiler, propiedad y gestión de activos. La cartera de la empresa comprende aproximadamente 160 centros comerciales en más de 15 países de Europa continental, incluido el mercado nacional, así como en Bélgica, Italia, Polonia, Alemania, Hungría, Portugal, España, Grecia y Turquía, entre otros. Klepierre SA posee una participación de control en Steen & Strom, una empresa de centros comerciales que opera en Noruega, Suecia y Dinamarca. Además, opera a través de numerosas filiales, como K2, SA Place de l'Accueil, SA Klecar Foncier Iberica, SA Klepierre Nea Efkarpia, Sarl Zalaegerszeg plaza y Klepierre Sadyba, entre otras.

El precio actual de la acción Klepierre Reit en tiempo real es 34.745 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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