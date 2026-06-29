Operar Johnson Controls International plc - JCI

Sobre Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International PLC es una empresa global de tecnología diversificada y multi industrial. La Compañía está enfocada en desarrollar soluciones de energía, infraestructura integrada y sistemas de transporte. Sus segmentos incluyen Soluciones de construcción en América del Norte, Soluciones de construcción EMEA / LA y Soluciones de construcción Asia Pacífico y productos globales. Diseña, fabrica e instala productos y sistemas de construcción en todo el mundo, incluidos equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), controles de HVAC, sistemas de gestión de energía, sistemas de seguridad, sistemas de detección de incendios y soluciones de supresión de incendios. La Compañía también proporciona soluciones de eficiencia energética y servicios técnicos, que incluyen inspección, mantenimiento programado y reemplazo de sistemas mecánicos y de control. También vende ciertos productos y servicios de HVAC y refrigeración en acuerdos combinados con múltiples obligaciones de desempeño, tales como equipos, puesta en servicio, mano de obra de servicio y garantías extendidas.

El precio actual de la acción Johnson Controls International plc en tiempo real es 138.44 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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