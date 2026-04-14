Operar James Fisher and Sons PLC - FSJ CFD

Sobre James Fisher & Sons plc

James Fisher and Sons plc es un proveedor de servicios para las industrias marítima, petrolera y del gas, y otras industrias de seguros en todo el mundo. Los segmentos de la empresa incluyen Marine Support, Specialist Technical, Offshore Oil y Tankships. El segmento de Marine Support proporciona productos, servicios y soluciones a la industria marítima mundial. Los servicios de apoyo marino se suministran a una serie de sectores del mercado final, como el marino, el petróleo y el gas, los puertos, la construcción y las energías renovables. El segmento técnico especializado suministra equipos y servicios de buceo, embarcaciones de rescate de submarinos y servicios de rescate a lo largo de la vida útil y soluciones de ingeniería al mercado internacional de defensa y al mercado de desmantelamiento nuclear del Reino Unido. El segmento de petróleo en alta mar suministra una serie de servicios y equipos a las industrias mundiales del petróleo y el gas y de las energías renovables. El segmento de buques cisterna opera una flota de buques cisterna para productos y productos químicos, que navegan por el Reino Unido y la costa del norte de Europa transportando productos petrolíferos y químicos limpios.

El precio actual de la acción James Fisher and Sons PLC en tiempo real es 4.6253 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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