Operar Jabil - JBL

Sobre Jabil Inc

Jabil Inc. ofrece servicios y soluciones de fabricación electrónica en todo el mundo. La empresa opera en dos segmentos, que incluyen los Servicios de Fabricación Electrónica (EMS) y los Servicios de Fabricación Diversificada (DMS). Su segmento EMS se centra en el aprovechamiento de la tecnología de la información (TI), el diseño y la ingeniería de la cadena de suministro, las tecnologías centradas en la electrónica básica, el uso compartido de su infraestructura de fabricación y la capacidad de servir a una serie de mercados. Su segmento DMS se centra en proporcionar soluciones de ingeniería y un enfoque en las ciencias y tecnologías de los materiales. Proporciona servicios de diseño electrónico, producción y gestión de productos a empresas de los sectores de la automoción, bienes de equipo, estilos de vida de los consumidores y tecnologías vestibles, informática y almacenamiento, defensa y aeroespacial, hogar digital, crecimiento emergente, sanidad, industria y energía, movilidad, embalaje, punto de venta e impresión. La empresa también ofrece soluciones de envasado de botellas de papel y de papel.

El precio actual de la acción Jabil en tiempo real es 359.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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