Operar Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. - COLes CFD

Sobre Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A., antes Inmobiliaria Colonial, S.A., es una empresa con sede en España, que se dedica a la operación de un fideicomiso de inversión de bienes raíces. Las actividades de la Compañía se dividen en dos segmentos de negocio: Alquiler de propiedades, así como Tierras y desarrollo. La división de Alquiler de propiedades se centra en la adquisición, desarrollo, arrendamiento y venta de edificios de oficinas en Europa. La división de Tierras y desarrollo incluye centros comerciales administrados por el subgrupo Riofisa. La cartera de inmuebles de la Compañía se compone de edificios de oficinas en Barcelona y Madrid, España, así como en París, Francia. La Compañía controla un número de filiales, como Torre Marenostrum SL, Societe Fonciere Lyonnaise SA, Danieltown Spain SLU y Colonial Invest SLU.

El precio actual de la acción Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en tiempo real es 5.32 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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