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Operar Howard Hughes Holdings Inc - HHH CFD

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Spread0.16
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Ajuste de financiamiento nocturno de posición larga
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Ajuste de financiamiento nocturno
Cargos por el valor total de la posición
-0.021568 %
(-$4.31)

Tamaño de la operación con apalancamiento ~$20,000.00

Dinero del apalancamiento ~ $$19,000.00

-0.02157%
Ajuste de financiamiento nocturno de posición corta
Ajuste de financiamiento nocturno de posición corta
Margen. Tu inversión
$1,000.00
Ajuste de financiamiento nocturno
Cargos por el valor total de la posición
-0.000654 %
(-$0.13)

Tamaño de la operación con apalancamiento ~$20,000.00

Dinero del apalancamiento ~ $$19,000.00

-0.00065%
Hora de ajuste del financiamiento nocturno21:00 (UTC)
DivisaUSD
Cantidad mínima operada0.1
Margen5.00%
BolsaUnited States of America
Comisión sobre el trading10%
Prima por stop-loss garantizado
Se cobra una tarifa por stop-loss garantizado (GSL, por sus siglas en inglés) solo si se activa el GSL. Consulta la sección de Cargos y tarifas de nuestro sitio web para más detalles.
1%

1Nuestro cargo por ejecutar tu operación es el spread, que representa la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Para conocer más, chequea la sección Cargos y tarifas de nuestro sitio web

Estadísticas clave
Cierre anterior65.81
Apertura65.54
Variación en 1 añon-2.73%
Rango del día65.54 - 67.45

Operar Howard Hughes Holdings Inc - HHH CFD

Howard Hughes Holdings Inc (NYSE: HHH) is a U.S. real estate development and operating company focused on large-scale master-planned communities and urban mixed-use assets. With long-dated land banks and recurring commercial income, it offers investors exposure to real estate value creation in high-growth regions.

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Lee nuestras reseñas para conocernos mejor

Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
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a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
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Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
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2025-04-18
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2025-01-09
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La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
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