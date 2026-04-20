Operar Healthpeak Properties, Inc - DOC CFD

Sobre Healthpeak Properties Inc

Healthpeak Properties, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria integrada que invierte principalmente en bienes raíces que sirven a la industria de la salud en los Estados Unidos. La empresa adquiere, desarrolla, alquila, posee y gestiona inmuebles sanitarios. Sus segmentos sanitarios incluyen Life Science, Medical Office y Continuing Care Retirement Community (CCRC). En los segmentos de ciencias de la vida y oficinas médicas, la empresa invierte en la adquisición, desarrollo y gestión de edificios de ciencias de la vida, edificios de oficinas médicas (MOB) y hospitales. Los inmuebles de ciencias de la vida están configurados principalmente en parques empresariales o campus e incluyen varios edificios. Los MOB también contienen consultorios médicos y salas de examen, centros de diagnóstico, clínicas de rehabilitación y quirófanos de día. Segmento de CCRC, que incluye unidades de vida independiente, de vida asistida y de enfermería especializada para proporcionar una atención continua en un campus integrado.

El precio actual de la acción Healthpeak Properties, Inc en tiempo real es 17.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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