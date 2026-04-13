Operar Graphic Packaging Holding - GPK CFD

Sobre Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company es un proveedor de soluciones de embalaje a base de papel para una gama de productos para las empresas de alimentos, bebidas, servicios de alimentos y otros productos de consumo. La empresa opera a través de tres segmentos: Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging y Europe Paperboard Packaging. El segmento de las fábricas de cartón incluye las ocho fábricas de cartón norteamericanas que producen cartón reciclado revestido (CRB), cartón kraft no blanqueado revestido (CUK) y cartón sulfato sólido blanqueado (SBS). El segmento Americas Paperboard Packaging incluye envases de cartón, cajas plegables, vendidas a empresas de bienes de consumo envasados (CPG), y vasos, tapas y contenedores de alimentos vendidos a empresas de servicios de alimentación y restaurantes de servicio rápido (QSR), que atienden a los mercados de alimentos y productos de consumo en América. El segmento de envases de cartón en Europa incluye envases de cartón, cartones plegables, vendidos a empresas de CPG que sirven a los mercados de alimentos, bebidas y productos de consumo en Europa.

El precio actual de la acción Graphic Packaging Holding en tiempo real es 9.85 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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