Operar Genuine Parts - GPC CFD

Sobre Genuine Parts Company

Genuine Parts Company es una empresa de servicios dedicada a la distribución de piezas de recambio para automóviles e industria. La empresa opera a través de dos segmentos: Recambios de Automoción y Recambios Industriales. El segmento de Recambios de Automoción distribuye piezas de recambio (que no sean piezas de carrocería) para prácticamente todas las marcas y modelos de automóviles, camiones y otros vehículos. El segmento de Piezas Industriales distribuye una variedad de rodamientos industriales, equipos de transmisión mecánica y de fluidos, incluyendo productos hidráulicos y neumáticos, componentes de manipulación de materiales y piezas y suministros relacionados. El grupo de recambios de automoción de la empresa opera en Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda. Su Grupo de Piezas Industriales opera en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Singapur.

El precio actual de la acción Genuine Parts en tiempo real es 109.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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