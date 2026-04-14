Operar FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 CFD

Sobre FUJIFILM Holdings Corp

FUJIFILM Holdings Corporation es un holding con sede en Japón que se dedica a los negocios relacionados con la fotografía, la atención médica y los materiales de impresión y pantalla de cristal líquido y las máquinas copiadoras. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento Imaging Solutions desarrolla, fabrica y vende películas en color, cámaras digitales, servicios de papel en color para impresiones fotográficas, equipos de impresión instantánea y dispositivos ópticos, principalmente para consumidores generales. El segmento Healthcare & Materials Solutions proporciona equipos de sistemas médicos, cosméticos y suplementos, productos farmacéuticos, contrato de desarrollo de fabricación biofarmacéutica, productos de medicina regenerativa, productos químicos, equipos de sistemas gráficos, equipos de inyección de tinta, materiales de visualización, soportes de grabación y materiales electrónicos para uso comercial. El segmento de soluciones documentales proporciona periféricos digitales multifuncionales, sistemas de publicación, software de gestión de documentos y servicios de soluciones relacionadas, principalmente para uso comercial.

El precio actual de la acción FUJIFILM Holdings Corporation en tiempo real es 3109.78 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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