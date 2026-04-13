Operar Franco-Nevada Corporation - CAD - FNVca CFD

Sobre Franco Nevada Corp

Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) es una compañía de regalías y derechos (stream) enfocada en el oro. La Compañía tiene participaciones en plata, metales del grupo del platino, petróleo y gas y en otros recursos. La Compañía se dedica a la adquisicion y gestion de derechos / regalías del sector minero. Tiene una cartera de propiedades en los Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile y África. Sus propiedades en los Estados Unidos incluyen Goldstrike, Stillwater, Gold Quarry, Marigold, Fire Creek / Midas, Bald Mountain, South Arturo y Other. Sus propiedades en Canadá incluyen Sudbury, Detour Lake, Golden Highway, Musselwhite, Hemlo, Kirkland Lake, Timmins West, Canadian Malartic y Otros. Sus propiedades en América Latina incluyen Antapaccay, Antamina, Candelaria, Guadalupe-Palmarejo y Otros. Sus propiedades en el resto del mundo incluyen Mine Waste Solutions (MWS), Sabodala, Subika, Tasiast, Karma, Duketon, Edikan y otras.

El precio actual de la acción Franco-Nevada Corporation - CAD en tiempo real es 358.77 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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