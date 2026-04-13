Operar Flowserve - FLS CFD

Sobre Flowserve Corp

FLOWSERVE CORPORATION es un fabricante y proveedor de servicios de posventa de sistemas de control de flujo. Los segmentos de la Compañía incluyen la División de Productos de Ingeniería, la División de Productos Industriales y la División de Control de Flujo. Sus segmentos geográficos incluyen América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina. Desarrolla y fabrica equipos de control de flujo diseñados con precisión, integrales al movimiento, control y protección del flujo de materiales en los procesos críticos de sus clientes. Su cartera de productos de bombas, válvulas, sellos, automatización y servicios de posventa respalda las industrias de infraestructura, incluidas las de petróleo y gas, química, generación de energía y gestión del agua. Ofrece servicios de equipos de posventa, como instalación, diagnóstico, reparación y reacondicionamiento a través de la plataforma de fabricación y la red de los Centros de Respuesta Rápida. Sus productos incluyen petróleo y gas, industrias generales, química, generación de energía y gestión del agua.

El precio actual de la acción Flowserve en tiempo real es 83.92 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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