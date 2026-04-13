Operar EOG Resources - EOG CFD

Sobre EOG Resources Inc

EOG RESOURCES, INC. explora, desarrolla, produce y comercializa petróleo crudo y gas natural en las principales cuencas productoras en los Estados Unidos, la República de Trinidad y Tobago, el Reino Unido, la República Popular China, Canadá y, de forma esporádica, otras áreas internacionales. Sus operaciones están relacionadas con la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. Al 31 de diciembre de 2016, sus reservas netas probadas totales eran más de 2,147 millones de barriles de petróleo equivalente, de los cuales más de 1178 millones de barriles eran reservas de crudo y condensado, más de 416 millones de barriles eran reservas de gas natural líquido y más de 3318 mil millones de pies cúbicos, o 553 millones de barriles, eran reservas de gas natural. Sus operaciones se centran en las cuencas productivas de los Estados Unidos con un enfoque en el petróleo crudo y, en menor medida, en las cuencas de gas natural ricos en líquidos. Tiene operaciones en aguas de Trinidad, en el Mar de Irlanda al Este del Reino Unido, en la Cuenca de Sichuan de China y en Canadá.

El precio actual de la acción EOG Resources en tiempo real es 135.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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