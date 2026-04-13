Operar Ecolab Inc. - ECL CFD

Sobre Ecolab Inc.

ECOLAB INC. proporciona servicios y tecnologías de agua, higiene y energía. La Empresa cuenta con productos y programas de limpieza y desinfección, servicios de eliminación de plagas, soporte de servicios de mantenimiento y reparación de equipos para clientes en los sectores del servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y bebidas, hospitalidad, salud, gobierno y educación, comercio minorista, cuidado textil y gestión de instalaciones comerciales en aproximadamente 170 países. Sus segmentos incluyen Industrial Global, Institucional Global, Energía Global, Otros y Corporativo. Su segmento Industrial Global consta de las unidades operativas de Agua, Alimentos y Bebidas, Papel y Cuidado Textil. El segmento Institucional Global consta de las unidades operativas Institucional, Especialidades y Cuidado de la Salud. El segmento de Energía Global ofrece soluciones in situ y soluciones tecnológicas para las industrias de perforación global, producción de petróleo y gas, refinería y petroquímica. El segmento de Otros consta de las unidades operativas para la Eliminación de Plagas.

El precio actual de la acción Ecolab Inc. en tiempo real es 274.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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