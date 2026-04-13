Operar Digital Realty Trust - DLR CFD

Sobre Digital Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que se dedica a la propiedad, adquisición, desarrollo y explotación de centros de datos. La empresa proporciona soluciones de centros de datos, colocación e interconexión para clientes de una serie de sectores verticales que van desde los servicios de tecnología de la información y la nube, las comunicaciones y las redes sociales hasta los servicios financieros, la fabricación, la energía, la sanidad y los productos de consumo. La cartera de la empresa consta de centros de datos situados en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, Australia y Canadá. PlatformDIGITAL de la compañía es una plataforma de centro de datos global para escalar el negocio digital que permite a los clientes desplegar su infraestructura crítica con un proveedor de centro de datos global. PlatformDIGITAL también combina su presencia global con la solución Pervasive Data Center Architecture (PDx) para el negocio digital y la gestión de datos.

El precio actual de la acción Digital Realty Trust en tiempo real es 190.37 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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