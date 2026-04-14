Operar DENSO Corporation - 6902 CFD

Sobre Denso Corp

DENSO Corporation es un proveedor de componentes de automoción. El negocio de sistemas de transmisión fabrica y vende sensores de escape, bobinas de encendido y otros. El negocio de sistemas de electrificación fabrica y vende motores de arranque, alternadores, paquetes de baterías de iones de litio, dirección asistida eléctrica integrada electromecánica de dos sistemas y otros. El negocio de sistemas electrónicos fabrica y vende ordenadores de control del motor, ordenadores de control de la carrocería, ordenadores de control de la transmisión y otros. El negocio de sistemas térmicos fabrica y vende sistemas de aire acondicionado para automóviles, acondicionadores de aire para los asientos, módulos de refrigeración del motor y otros. El negocio de sistemas de movilidad fabrica y vende sistemas de información de cabina, medidores combinados, pantallas de visualización frontal y otros. El negocio de equipos industriales fabrica y vende varios robots, controladores programables y otros. El negocio de equipos relacionados con la vida fabrica y vende calentadores de agua, acondicionadores de aire residenciales y otros.

El precio actual de la acción DENSO Corporation en tiempo real es 1919.67 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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