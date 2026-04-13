Operar Denison Mines Corp Ordinary Sha - DNN CFD

Sobre Denison Mines Corp

Denison Mines Corp. es una empresa de exploración y desarrollo de uranio. La empresa se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de uranio, así como a la extracción, procesamiento y venta de uranio. La empresa opera en tres segmentos: el segmento de la minería, el segmento de los servicios mineros cerrados y el segmento corporativo y otros. El segmento de Minería incluye las actividades relacionadas con la exploración, evaluación y desarrollo, la extracción, la molienda (incluida la molienda de peaje) y la venta de concentrados minerales. El segmento de Servicios de Mina Cerrada incluye las operaciones del negocio de servicios medioambientales de la Compañía, que presta servicios de desmantelamiento de minas y otros servicios. El segmento corporativo y otros incluye la prestación de servicios administrativos y de gestión generales a la Corporación de Participación del Uranio (UPC). Tiene intereses en el proyecto de uranio de Wheeler River, la fábrica de uranio de McClean Lake, la propiedad de Waterbury Lake, el proyecto Millennium, el proyecto Kiggavik, Christie Lake y Elliot Lake.

El precio actual de la acción Denison Mines Corp Ordinary Sha en tiempo real es 3.7304 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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