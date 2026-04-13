Operar Davita - DVA CFD

Sobre Davita Inc

DAVITA INC., antes DaVita HealthCare Partners Inc., opera una división: DaVita Cuidado de los Riñones (Cuidado de los Riñones). La división de Cuidado de los Riñones incluye los servicios de diálisis en los Estados Unidos y servicios de laboratorio relacionados, sus servicios auxiliares e iniciativas estratégicas, incluyendo sus operaciones internacionales, y su apoyo administrativo corporativo. Los segmentos de la Empresa incluyen diálisis en los Estados Unidos y servicios de laboratorio relacionados, así como otros servicios auxiliares e iniciativas estratégicas. Su línea de negocio de servicios de diálisis en los Estados Unidos y servicios de laboratorio relacionados proporciona servicios de diálisis renal en los Estados Unidos para pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica, también conocida como la enfermedad renal en etapa terminal. Además, al 31 de marzo de 2019, la Empresa operó o prestó servicios administrativos a 243 centros de diálisis para pacientes ambulatorios ubicados en nueve países fuera de los Estados Unidos.

El precio actual de la acción Davita en tiempo real es 151.2 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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